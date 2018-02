Alemania: Martin Schulz renuncia a ser ministro de Relaciones Exteriores

Este viernes, el ex candidato y ex presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, informó que no será el ministro de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno de Angela Merkel.

Según el ex líder de los socialdemócratas, esta decisión de debió a una discusión al interior del partido sobre su persona, en la que peligraba la posibilidad de obtener el beneplácito de los militantes del partido en la votación sobre el pacto de coalición acordado el miércoles entre conservadores y socialdemócrata.

“Renuncio a entrar en el Gobierno alemán y espero al mismo tiempo de todo corazón que con esto se termine el debate en el seno del SPD”, afirmó.

Tras el acuerdo con Mekel, Schulz había reivindicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a que durante su campaña había asegurado que nunca sería parte del gabinete de la canciller.

Esto generó diversas críticas al interior del PSD por lo que, según el diario alemán Bild, la cúpula del partido dio un ultimátum a Schulz para renunciar al cargo hasta el viernes al mediodía.

Esta semana, el ex timonel del PSD anuncio su decisión de ceder su puesto como presidente del partido a la actual jefa del grupo parlamentario, Andrea Nahles.