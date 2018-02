Nicolás Jarry por ATP: “El ránking es lo de menos en mi cabeza ahora, sé que Quito es una buena oportunidad para mí”

“El ránking es lo de menos en mi cabeza ahora, sé que Quito es una buena oportunidad para mí. Estoy con las emociones bajas para mantenerme bien concentrado haciendo las cosas que debo y que las estoy cumpliendo”, con esta palabras el tenista Nicolás Jarry se refirió a su buen desempeño en el ATP y su posible avance en la lista mundial.

Sobre su desempeño en la capital de Ecuador y su exigente semana jugando a dos frentes, el deportista aseguró a Cooperativa estar “feliz. Uno entrena todos los días para este bien físicamente ante cualquier obstáculo, ahora tengo una buena razón para cansarme al estar en singles y en dobles con un compañero como Hans (Podlipnik) con el que me llevo súper bien”.

Respecto al partido que enfrentará con el español Roberto Caballes (107°) de este viernes, Jarry señaló que “es un duro partido contra Roberto con el que he jugado varias veces. Espero seguir haciendo las cosas bien para tener buenas chances“.

El tenista comentó el difícil duelo que tuvo con el taliano Stefano Travaglia (135°) . “uno a veces cree que hace las cosas bien, pero pierdes el punto, por eso hay que estar siempre bien motivado y alentándote positivamente, eso fue lo que hice y seguiré haciendo para tratar de tener otro buen día“.

“Aquí son muy difíciles las condiciones para sentirse cómodo. Stefano estaba jugando muy bien con la derecha, no parecía que estuviera jugando en altura, pero ahí con el saque me mantuve, después le agarré el ritmo a la devolución, pude ganar el tie break que me dio más confianza, el aflojó, le quebré el primer punto del tercer set, supe dónde sacarle y le encontré su estrategia”, agregó.