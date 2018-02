“José no iba a permitir que este caballero le diera con el chuzo a la niña”: El testimonio de la hermana del secuestrador de Emmelyn

El caso de Emmelyn Canales ha dejado varias interrogantes. Desde su desaparición y posterior aparición, son varios los cabos que quedaron sueltos y que la policía está investigando.

Olga Navarro, hermana de José quien es sindicado como el secuestrador de la niña, y quien dio aviso a la policía de que él junto a la menor estaban en su casa, declaró que su hermano quería proteger a Emmelyn porque ella estaba “vulnerada en todos sus derechos” y agregó, “José me dijo que él no iba a permitir que este caballero (el abuelo de Emmelyn) le diera con el chuzo a la niña”.

Olga agregó,

“a Emmelyn yo le pregunté si José le había hecho daño y ella me dijo, ‘no, él me está protegiendo‘”, aseguró, agregando que ella tiene entendido “que la niña se fue por su voluntad, porque no quiere estar en casa de su familia”.