Londres mantiene cerrado su aeropuerto por hallazgo de bomba de la II Guerra Mundial

El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial en las cercanías del Río Tamesis obligó cerrar el aeródromo London City Airport.

El cierre del aeropuerto al este de la capital de Reino Unido, afectará a unos 16.000 pasajeros, luego de que el explosivo fuera encontrado en este domingo sobre las 05:00 GMT (02:00 horas de Chile).

A través de su cuenta de Twitter, el aeropuerto informó que “la operación está procediendo bien y esperamos que se complete durante el transcurso de esta tarde”.

The operation is proceeding well and we anticipate it to be completed during the course of this evening. At this stage we fully expect that the airport will be open as normal tomorrow.” (5/6)

— London City Airport (@LondonCityAir) 12 de febrero de 2018