Justicia británica mantiene orden de detención contra Julian Assange

Este martes, la justicia británica rechazó los argumentos de la defensa del creador de WikiLeaks, Julian Assange, y mantuvo la orden de detención.

La Corte de Magistrados de Westminster respaldó la semana pasada que la policía arreste a Assange si abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012.

La defensa del creador de WikiLeaks sostuvo en la audiencia que la decisión va en contra de los “intereses de la justicia” y representa un castigo “desproporcionado”,razonamientos que la juez también rechazó.

La jueza Emma Arbuthnot consideró en su sentencia que la orden de detención contra el australiano es una “respuesta proporcionada” ante su ruptura de la libertad condicional, “incluso cuando el señor Assange ha visto restringida su libertad durante varios años”.

“Él debería tener el coraje de hacer lo mismo”, agregó la magistrada, que consideró que “ciertamente no va en contra del interés público” mantener la orden de arresto.

Tras esta decisión, Assange aseguró en su cuenta de Twitter que “estamos sorprendidos, el juez salió de los temas presentados en la corte. Esto ha dejado muchos errores factuales en el juicio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó ayer a Reuters que su caso está en curso. Hay 3 meses para apelar la decisión de los jueces”.

Statement on ruling: We are surprised. Judge went well outside what the parties presented in court. This seems to have led to many factual errors in the judgment. US DoJ confirmed to Reuters again yesterday that its case is ongoing. There are 3 months to appeal judge’s decision.

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 13 de febrero de 2018