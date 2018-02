Operación Huracán: Carabinero asegura que advirtió a su jefe que chats eran “anormales”

Miembro del equipo de Carabineros de peritos de Inteligencia de la institución en La Araucanía que trabajó en Operación Huracán, Manuel Cavieres, declaró ante la fiscalía y la PDI en el marco del caso.

Como da cuenta La Tercera, Cavieres dijo que le “llamó la atención” el formato de registro de las supuestas conversaciones: “En mi experiencia de perito, ese archivo txt no corresponde a un archivo de WhatsApp. No tengo experiencia en Telegram, por lo tanto, no estoy en condiciones de afirmar lo mismo”.

Y según dijo Cavieres, se lo comunicó al jefe de la unidad, el mayor Patricio Marín: “Durante la reunión informé personalmente todo lo que habíamos realizado, y le comenté, a partir de lo hablado con Vásquez y los demás peritos, lo anormal que era haber encontrado archivos txt sin formato en algunos teléfonos. Sin embargo, el mayor Marín afirmó lo siguiente: ‘pero estaba en el teléfono’. Yo me limité a contestar que sí, y no había más margen para analizar el asunto con él”.

Y agregó, “hasta el momento no puedo dar una respuesta a la forma como llegó al teléfono periciado. El archivo txt que yo vi, efectivamente pensando mal alguien podría pensar que ese archivo fue implantado en el teléfono, pero no tengo la capacidad de decir que eso ocurrió. No tengo explicación de la forma como llegó este archivo al teléfono”.