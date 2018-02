CDE demanda revertir suspensión condicional del caso SQM

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) busca revertir la suspensión condicional del procedimiento de la empresa SQM, aprobada el pasado 26 de enero por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El acuerdo que llegó la minera no metálica con la fiscalía, fue el reembolso de $2.550 millones además de la eximición de la condena en su calidad de persona jurídica por los supuestos sobornos pagados a personas del entorno del ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira.

Respecto a lo anterior, la abogada del CDE, Lupi Aguirre, volvió a enfrentarse al fiscal Pablo Gómez, basando su argumento principalmente en dos instructivos internos del propio Ministerio Público en los que se fijan criterios en orden a otorgar salidas alternativas a imputados por casos de corrupción. La abogada enfatizó en la “excepcional gravedad” del caso, por lo que según ella no corresponde una solución de este tipo. Además, ha acusado al fiscal que conduce la causa SQM, de “no tener convicción”.

“Este es un delito que afecta las bases de la institucionalidad y pone en riesgo la confianza de los ciudadanos respecto de la forma en la que se hace justicia. Por eso es que estimamos que tenemos que ir a juicio, aunque perdamos”, sostuvo Aguirre.

Agregando que “la Fiscalía es un organismo con el que, en general, nosotros nos llevamos muy bien; generalmente estamos de acuerdo en este tipo de salidas alternativas en el procedimiento, pero no siempre el Consejo de Defensa del Estado va a estar de acuerdo con la Fiscalía, y tenemos nuestras divergencias de carácter jurídico. Bueno, los tribunales tendrán que resolver“.

Por su parte, el fiscal rebatió los argumentos del CDE y reiteró su defensa del acuerdo con SQM: “La suspensión condicional no es impunidad, es una salida que está en la ley, que es el margen o el marco legal que nos hemos dado como país”.

Gómez explico que “la suspensión significa que, tras la formalización, tras la imputación de cargos, se ofrece la posibilidad de que, con ciertas condiciones, la causa quede suspendida por un determinado período de tiempo. Las condiciones no son menores: son mucho más de lo que se podría obtener en el caso de un juicio, y es dentro de lo que la ley establece”.

En la misma línea el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, fue uno de los críticos más duros de Gómez calificándolo de “un fiscal mediocre que no tiene la voluntad de avanzar en la investigación”, agregando “todo lo que ha hecho es desmantelar esta causa”.

Tras los alegatos, el tribunal de alzada dará a conocer este miércoles a las 13.00 su decisión.