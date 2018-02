La noche del martes falleció el príncipe Enrique de Dinamarca, esposo de la reina Margarita II, informó el palacio real Danés.

“Su alteza real, el príncipe Enrique murió el martes 13 de febrero a las 23:18 horas en el castillo de Fredensborg”,indicó la casa real, que precisó que en el momento de su muerte estaba acompañado de su mujer y de sus dos hijos. Todo esto en la residencia oficial situada a unos 40 kilómetros al norte de la capital danesa. El príncipe había sido trasladado a su casa el martes para “vivir sus últimos momentos”, indicó el palacio.

En septiembre pasado, la casa real informó que el príncipe consorte sufría “demencia”.

El viernes, su hijo, el príncipe heredero, interrumpió su viaje a Corea del Sur con motivo de los Juegos Olímpicos para regresar al lado de su padre.

El príncipe Enrique nació 1934 en Talence, cerca de Burdeos (suroeste de Francia). Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat se casó en junio de 1967 con la heredera del trono de Dinamarca, Margarita, que fue coronada en enero de 1972.

Desde el 1 de enero de 2016, el esposo de la monarca danesa estaba oficialmente jubilado, liberado de las obligaciones que cumplía con mayor o menor entusiasmo según su humor, marcado por el hastío de nunca haber obtenido el título de rey.

En 2017 hizo saber públicamente que no quería ser enterrado junto a su esposa en la necrópolis real de la catedral de Roskilde, como es tradición en las parejas reales, debido que nunca obtuvo el título y el papel que siempre anheló, argumentaba que no había sido tratado como su igual en vida y que, por tanto, no deseaba serlo en la muerte.