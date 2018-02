Operación Huracán: Después de sumario, Carabineros desvinculó a tres oficiales y al creador de “Antorcha”

Los oficiales desvinculados de Carabineros después de un sumario interno y en el marco de los coletazos de Operación Huracán, fueron Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de inteligencia de La Araucanía, al mayor Patricio Marín, y al capitán Leonardo Osses; además del denominado “profesor”, Alex Smith, creador de “Antorcha”.

Bruno Villalobos, general director de Carabineros, declaró al entregar la noticia: “recibí instrucciones del gobierno de agilizar las investigaciones que se están desarrollando, es buscar la verdad lo más rápido posible. Aquí tenemos una verdad administrativa y una jurídica o judicial, en estos últimos días me he reunido con el general Pineda que está a cargo de la investigación administrativa y he realizado otras diligencias que me hacen tomar una dura decisión, pero creo que es necesaria para dar objetividad y transparencia”.

Al respecto, Julio Pineda, subdirector de Carabineros comentó, “lo importante es que las dudas queden todas claras. Eso es lo importante y ese es nuestro objetivo. Es la orden que ha dado el general director. Que todo quede claro, clarísimo y que no haya ninguna duda al respecto”.

Los funcionarios desvinculados, están siendo todos investigados por la justicia.

¿Quiénes son?

Marcelo Tuber: El general se desempeñaba como jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros. La fiscalía le dirigió a él un informe que buscaba recopilar antecedentes para llevar a juicio a los comuneros que detenidos como parte de Operación Huracán, pero la respuesta tardó un mes. Se pidieron 27 diligencias y sólo se tuvo respuesta por tres. El Ministerio Público acusó “desidia”.

Leonardo Osses: Se desempeñaba como capitán y miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIEO) y fue quien envió a Alex Smith un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul e implicados en la causa.

Patricio Marín: Se desempeñaba como jefe de la unidad de peritos de inteligencia de La Araucania y de acuerdo a la declaración de Manuel Cavieres, funcionario de Carabineros, a Marín le habría dicho que los archivos incautados estaban en formato TXT, pero la advertencia no tuvo cabida.

Álex Smith: Creador de “Antorcha”, no es funcionario de Carabineros, pero también fue desvinculado de los servicios que hace tiempo ofrece a la institución.