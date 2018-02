Justicia francesa decidió dejar en libertad provisional al autor del asesinato a Jaime Guzmán

Luego de la polémica decisión de la justicia francesa de dejar en libertad provisional al condenado como autor material del asesinato de Jaime Guzmán,en 1991, Ricardo Palma Salamanca, el canciller, Heraldo Muñoz, llegó hasta el Palacio del Elíseo en París para discutir la situación con el jefe de consejeros de Política Exterior del país, Phillippe Etienn.

“Me reiteró la voluntad que había habido por parte del gobierno de atender de inmediato la solicitud de detención preventiva en anticipación de una eventual extradición y por eso que fue detenido”, señaló Muñoz.

Agregando que “ahora, otra cosa es que esto pasa al Poder Judicial, y como se sabe el Poder Judicial, pese a que el procurador pidió que se mantuviera la detención preventiva, el juez decidió dejarlo con la cautelar de libertad con firma diaria y con impedimento de salir del país”.

Etienn señaló que “los temas cuando ya pasan a la justicia son materia de tribunales. Pero esperamos ahora poder entregar a la brevedad posible la petición de extradición, porque cuentan 30 días desde el primer momento de la detención de Palma Salamanca”.

El canciller parisino recalcó que “nosotros hemos contratado a un abogado bastante prestigiado que nos va a asesorar en el proceso donde Chile tiene la posibilidad de estar presente, incluso de intervenir si es que el juez así lo autoriza”.

Respecto al asilo político que solicitó el abogado de Palma a la justicia francesa, Heraldo Muñoz sostuvo que “es el derecho que él tiene de acuerdo a la ley francesa. Yo espero que se le deniegue puesto que esta persona cometió un crimen en democracia, fue juzgado de acuerdo a todas las garantías de un Estado de Derecho, fue condenado y luego escapó. Pero lo principal ahora es solicitar la extradición, en eso tenemos que concentrarnos y eso está en manos de la Corte Suprema”.

Según el abogado de salamanca, el ex frentista no tuvo un juicio justo en Chile, por lo que el canciller chileno manifestó: “Yo no comparto esa opinión pero entiendo que algunos la tengan. Chile es un Estado de Derecho y lo ha sido desde que recuperamos afortunadamente la democracia, y algunos de los que luchamos por la democracia con las armas de la movilización, somos muy orgullosos de lo que hicimos”.

El viaje del canciller Muñoz a Francia se da en el marco de la fase oral de la demanda marítima boliviana en La Haya.

“Este tema es tan importante que he decidido dedicarle parte de mi tiempo y si hay posibilidad de reunirme con el ministro de Justicia lo haré. Todo en función de ayudar a nuestra justicia, al juez Carroza y eventualmente a la petición de extradición”, puntualizó Muñoz.