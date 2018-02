Heraldo Muñoz por demanda marítima: “Estamos muy tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió”

El canciller, Heraldo Muñoz, se reunió en París junto al equipo de abogados nacionales e internacionales que representarán a Chile ante la Corte Internacional de La Haya, por la demanda marítima impuesta por Bolivia.

Al respecto, el ministro señaló “estamos muy bien preparados y ahora estamos simplemente puliendo los discursos que van a dar nuestros abogados ante la CIJ”.

Agregando que “estamos muy tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió. Primero el acceso soberano, el derecho de acceso soberano que la Corte dijo que no era el caso, que este caso es sobre una supuesta obligación a negociar que tiene que ser demostrada y si existiese esa negociación implicaría por parte de la Corte un no prejuzgamiento del resultado, que dependería exclusivamente de las partes”.

Al respecto, la cabeza de Relaciones Exteriores puntualizó que “la soberanía territorial de Chile está salvaguardada”.