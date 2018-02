Holandesa publicó libro que relata la desafortunada vida de la única hija de Pablo Neruda

La poeta neerlandesa, Hagar Peeter, publicó su primera novela titulada “Malva”, la historia de la hija de Pablo Neruda, nacida en 1934, quien fue abandonada por su padre y falleció a los 8 años de edad.

“Mi nacimiento fue como un accidente de tráfico. Me detuve en seco, me quedé atrancada, retenida en un lugar a media vida entre el interior y el exterior del útero, en un túnel negrísimo. Tuvieron que tirar de mí con mucha fuerza para extraerme hacia la luz del día. No es de extrañar considerando el tamaño que tenía mi cabeza ya entonces, aunque su verdadero e imparable crecimiento aún no había empezado”, relata el comienzo del libro.