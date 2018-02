Empresa de bus que volcó en Mendoza y dejó a tres niños fallecidos dice que no hace test de drogas a sus conductores para no “invadir su privacidad”

La Fiscalía Argentina dio a conocer nuevos detalles sobre el accidente del pasado 2 de febrero donde un bus Meltur volcó en Mendoza dejando a tres menores de edad fallecidos.

De acuerdo al informe toxicológico tomado al chofer Leonel Quiroga que reveló que había consumido marihuana y cocaína antes del viaje.

Alicia Meléndez, representante de la empresa Meltur, habló sobre los resultados y dijo que el conductor ya fue desvinculado de la empresa, agregando que “cuando fue despachado a servicio no demostraba nada. Yo puedo estar mirando a una persona y no puedo saber si consumió o no consumió drogas, no es como el alcohol que uno se da cuenta”.

Además Meléndez dijo que no realizan controles sobre consumo de drogas a sus conductores explicando “en ninguna parte se nos establece que tenemos que hacerles test de drogas o alcohol a la gente que trabaja con nosotros, porque implica que automáticamente estamos vulnerando su privacidad”.

A este antecedente se sumó que se concluyó que el bus viajaba a más de 90 kilómetros por hora en una zona de 40 kilómetros por hora.