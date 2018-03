Alex Smith por el polémico software Antorcha : “Me han crucificado vivo”

La Operación Huracán no solo ha afectado la imagen de Carabineros, por manipulación de evidencias, también ha perjudicado a Alex Smith, creador del software Antorcha, aplicación que supuestamente habría encontrado mensajes que relacionan a comuneros mapuche con ataques incendiarios.

En una entrevista con The Clinic, el ingeniero forestal aseguró que “mi vida ha cambiado un 100%, me han crucificado vivo. Yo solamente hice la pega mandada por Carabineros, y en el fondo pienso que descubrimos cosas que no debíamos haber sabido no más”.

Según Smith, la polémica que ha generado esta indagación ha provocado que perdiera su trabajo y que lo desvincularán de las universidades en las impartía clases.

El ingeniero aseguró que si bien aún pone las manos al fuego por Carabineros, solo lo haría por la institución “porque por algunas personas no”, señaló.

Respecto del motivo de su ingreso a la institución uniformada, Smith explicó que “entré apoyando el tema de las publicaciones, porque yo hacía cursos de peritaje informático en la Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Llevo como quinientos y tantos cursos en el área informática, entonces me iban preguntando cosas y yo les iba respondiendo ‘mira, estos datos los podí sacar así…’ Cosas bien básicas técnicamente, pero que servían, parece, para abrir investigaciones de Inteligencia”.

“Primero me preguntaron si me gustaría entrar a la institución. Dije que sí, dentro de los horarios libres, porque yo hacía clases en diurno y vespertino. Ahí partió todo e hice las postulaciones en marzo. Son procesos largos. Igual me dieron puras pegas simples, como determinar de dónde venía un tuit que ofendía al general (Bruno) Villalobos o a la presidenta (Michelle) Bachelet” afirmó el creador de Antorcha sobres su acercamiento con Carabineros.

Smith explicó que en agosto pasado comenzó a recabar información valiosa para la institución, aunque aseguró que “yo me dedicaba a eso no más, ni siquiera veía las conversaciones, porque no me interesaban. Algunas de copuchento vi, pero no me metía, lo encontraba fome”.

Sobre la forma en que no logró demostrar la efectividad de Antorcha en Canal 13, el ingeniero explicó que se debió a la vigilancia de la PDI. “Me tienen interferido el sistema de internet, mi teléfono está pinchado… te lo digo por si acaso, ciento por ciento confirmado”. Asimismo señaló que cuando intentó hacer la prueba frente a Emilio Sutherland “tuvimos muchos atados (…) ellos no quería que hiciera la prueba”.

Según el experto, existen audios que podrían alterar el curso de la investigación pero afirmó que “no lo puedo decir porque no llegaría vivo al 5 de marzo”.

Smith aseguró sentirse abandonado por Carabineros afirmó que “me cagaron, está buena la palabra. Me dejaron a tiro de cañón”.

FOTO: Tele 13.