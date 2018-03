EE.UU: Al menos dos muertos deja un tiroteo en un campus universitario de Michigan

Un nuevo tiroteo afecta a Estados Unidos, esta vez, ocurrió en el campus de la Universidad Central de Michigan.

La casa de estudios informó que el sospechoso sigue en el lugar y la policía llamó a las personas presentes en el Campus Campbell Halls a esconderse.

Asimismo,la policía estatal confirmó al medio local Detroit Free Press que el tiroteo dejó dos muertos. La misma información fue confirmada más tarde por Fox 2.

BREAKING: CMU shooting update: Michigan State Police confirm to me that two are dead in shooting in dorm room. @freep

Según el ayuntamiento de Mt. Pleasant, el atacante sería un hombre de raza negra “armado y peligroso”. Por su parte, los uniformados agregaron que el sospechosos tendría 19 años.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018