Luis Toledo por designación como notario: “No he sido notificado formalmente”

Pese a conocer la información de su designación, el ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, informó que no ha sido notificado formalmente del su nombramiento como notario.

“No sé nada al respecto, salvo que se ha informado profusamente que he sido nombrado. Yo no he sido notificado formalmente de ningún nombramiento, sin embargo, lo debo dar por cierto por la noticia que ha generado”, señaló Toledo, publicó Ahora Noticias.

El ex fiscal del caso Caval aseguró que postuló al cargo en enero de 2017 y está en la terna desde mayo de 2017. Asimismo explicó que “la designación por ley le corresponde al poder Ejecutivo. No tengo más que decir, detrás de eso no hay nada oscuro, no hay nada oculto”.

Sobre la polémica que generó esto, Toledo aseveró que “no tengo ningún motivo para bajar candidaturas porque no he tenido ninguna conducta reñida ni con la moral ni con la ley para postular a un concurso público”.

FOTO: Agencia Uno.