Le impiden ingreso a Cuba a diputado Jaime Bellolio

Esta mañana se le negó el acceso a Cuba al diputado UDI Jaime Bellolio, “por orden de las autoridades migratorias cubanas”.

El parlamentario, que iba a la entrega del premio Oswaldo Payá, en defensa de los derechos humanos, denunció a través de su Twitter

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK

— Jaime Bellolio (@jbellolio) 8 de marzo de 2018