La negativa interna que frenó a Michelle Bachelet en el cierre de Punta Peuco

La presidencia de Michelle Bachelet terminó su gobierno en medio de la expectación por el cierre del penal Punta Peuco, que hasta el último día mantuvo en suspenso su futuro. Finalmente, el poder fue traspasado a Sebastián Piñera y no se cerró el recinto que alberga a detenidos por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, dejando incumplida una de las promesas más emblemáticas de la mandataria.

Pero no todo sería por voluntad de Bachelet. Según la periodista Mónica Rincón de CNN Chile, la ex subsecretaria de Derecho Humanos, Lorena Fríes le confirmó que “el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta. No lo cerraba, lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad”.

Eso se conecta con los rumores tras el cambio de mando, que hablan sobre las razones de porqué no se cerró el penal.

Desde La Tercera PM informaron que Bachelet preparaba la maniobra sigilosamente para concretarla en los últimos días de su periodo. La tarde del viernes quería trasladar a los presos desde Punta Peuco a Colina I, para luego decretar que el recinto de Til Til fuera destinado a funciones de carácter humanitario, como la reclusión de presidiarios con enfermedades terminales o mujeres embarazadas. Sin embargo se encontró con una negativa que vino desde su propio equipo: el en ese entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se habría negado a firmar el decreto.

“Todo estaba en marcha, pero faltaba lo esencial: que el hasta entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, pusiera su firma. Según distintas fuentes del gobierno saliente consultadas, fue aquí donde el plan falló. Campos se habría negado a ejecutar el último designio de Bachelet”, publicaron en el medio ya citado.

Respecto a los rumores, Campos declaró: “En un caso hipotético, si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré”.

Foto: Agencia Uno