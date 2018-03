Ex ministro Campos: “Jamás la Presidenta de la República me ha planteado el cierre de Punta Peuco”

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a la polémica por el fallido cierre de Punta Peuco y aseguró que “la Presidenta de la República jamás me lo planteó”.

En conversación con CNN, aseveró que “yo terminé mi actividad como Ministro de Justicia el día viernes a las 5 de la tarde, a esa hora me retiré del ministerio de Justicia y hasta ese momento nada vinculado con Punta Peuco, ni cierre ni ninguna resolución que hiciese referencia a ese establecimiento penitenciario había pasado por mis manos”.

Asimismo, el ex secretario de Estado aseveró que que “Durante mi gestión el Ministerio de Justicia no elaboró ningún decreto vinculado con Punta Peuco”.

El ex ministro llamó a quienes hablan de la existencia del decreto que muestren las respectivas pruebas.

“Si hay gente que habla de la existencia de este supuesto decreto, que te aseguro de existir, no fue hecho por el Ministerio de Justicia, bueno que esa persona lo muestre y diga cual es su contenido”, aseveró Campos.

En el caso de que el documento hubiese llegado a sus manos el fin de semana, el ex titular de Justicia señaló que “sí el día sábado o el día domingo me hubiesen hipotéticamente planteado la firma de un documento vinculado con Punta Peuco, aún cuando no implicase el cierre de él, tu ten la seguridad que ese documento no lo habría firmado puesto que mis principios, mis convicciones, mi conciencia me lo impide puesto que ya habíamos cesado en nuestras funciones.”

Revisa la entrevista completa aquí: