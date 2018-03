Julio Pineda, director (s) de Carabineros declara que no han podido comprobar si “Antorcha” funciona o no

En entrevista con El Mercurio, Julio Pineda, director (s) de Carabineros, quien desde ayer está en este puesto después de la renuncia de Bruno Villalobos, declaró en el marco de la Operación Huracán que aún no han podido comprobar el funcionamiento de la aplicación “Antorcha”.

“Nosotros no hemos podido comprobarlo. No lo hemos podido comprobar, porque justamente coincidió con la desvinculación de Smith, en que él definitivamente ya dejó de entregar los antecedentes de cómo podía funcionar su programa. Y tanto el programa “Tubicación” como el programa (Antorcha)… todavía no han podido demostrar que resultan”.