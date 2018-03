El adiós de la NASA a Stephen Hawking: “Que sigas volando como Superman en microgravedad”

Dedicado a investigar los misterios del universo, el científico británico Stephen Hawking dejó de existir a los 76 años según comunicaron sus propios hijos a través de un comunicado.

Comparado con Albert Einstein e Isaac Newton, Hawking se hizo best seller con su libro “Historia del tiempo”. A los 32 años se convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la Royal Society, uno de los organismos más prestigiosos del mundo de la ciencia

Lucy, Robert y Tim, los hijos de Hawking declararon “Estamos profundamente tristes porque nuestro querido padre haya fallecido hoy”, agregando

Diagnosticado con una forma atípica de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), los doctores no le dieron muchos años de vida, los que él superó con creces. Esta enfermedad ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios, por eso Hawking estaba en silla de ruedas y casi sin movimiento, porque la enfermedad lo fue dejando paralizado.

Sus hijos también expresaron: “Su valentía y persistencia con su brillantez y su humor inspiró a gente de todo el mundo. Le extrañaremos siempre”.

Una vez el científico dijo que su objetivo era simple, “es entender completamente el universo, por qué es como es y por qué existe simplemente”.

Su popularidad lo llevó a aparecer en cameos de distintas películas y en Los Simpsons y la película “La teoría del todo”, retrató su historia bajo la dirección de James Marsh.

Desde la NASA le dedicaron “Que sigas volando como Superman en microgravedad”:

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5

— NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018