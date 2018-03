Marcela Mardones es condenada a 10 años de cárcel por el asesinato de Jaime Guzmán

Este martes, el ministro en visita Mario Carroza condenó a Marcela Mardones a 10 años y un día de presidio como autora de homicidio terrorista de senador Jaime Guzmán.

Mardones, pareja de Raúl Escobar Poblete, conocido como el “Comandante Emilio”, regresó a Chile el viernes 9 de junio de 2017 y, tras pisar territorio nacional, fue detenida por efectivos de la PDI. Sobre “Ximena” pesaba una orden de detención por su participación en el homicidio del senador Guzmán en 1991.

“Recibí indicaciones para el 1 de abril de 1991 (día del homicidio de Jaime Guzmán) y se me pidió que al ir a la universidad, y a determinada hora, esperar en un paradero y verificar en calle Regina Pacis si un taxi estaba ahí. Recuerdo que entré a la universidad y salí a cumplir con mi cometido. Si estaba el auto debía estar ahí con el delantal, si no estaba el auto no recuerdo si debía irme o sacarme el delantal”, relató Mardones en su declaración la que consignó La Tercera.