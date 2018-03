Claudio Bravo responde a las críticas de Arturo Salah y asegura que avisó de su ausencia “hace 40 días”

Tras la críticas de Arturo Salah, el capitán Claudio Bravo se refirió a su automagirnación de los amistosos frente a Suecia y Dinamarca y se refirió a su recomendación de Julio Rodríguez, preparador de arqueros que lo formó en Colo Colo para que llegará a La Roja.

“Reinaldo se iba a juntar con Julio (Rodríguez) en Pinto Durán y en la federación lo frenaron. Es un beneficio, no estoy pidiendo nada de otro mundo. No estoy pidiendo que saquen a otro preparador de arqueros”, dijo en conversación con radio La Clave.

Respecto a su ausencia en La Roja, aseveró que no ha renunciado a la selección y que su decisión de no disputar los amistosos había comunicado hace 40 días, pero que desde la ANFP “lo citaron intencionalmente” para generar este conflicto.

“Ayer hablé con Rueda antes de la nómina de por qué yo había aparecido si habíamos quedado de que no iba a estar hace más de un mes atrás. Aparece casi impuesto por la federación más que por él”, afirmó.

Respecto a la gestión de Salah, Bravo señaló que “fuera de lo que pasó, con Jadue era todo muy positivo, hoy es todo lo contrario. Jamás desayuna ni come con nosotros (Salah). Está solo para las fotos. Los premios no los negociamos con él. Andrés (Fazio) es el que corta el queque ahí y no el presidente. Son cosas que están muy mal”.

FOTO: Agencia Uno.