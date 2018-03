Seis años más en el Congreso: Andrés Zaldívar fue elegido presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias

Pese a perder las elecciones legislativas, el ex senador Andrés Zaldívar fue designado como presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, organismo encargado de fijar el monto y los criterios de uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de los legisladores, por lo que permanecerá seis años más en el Congreso.

Aunque el polémico nombramiento del ex presidente del Senado fue criticado por militantes DC, fue el propio consejo de forma unánime que determinó que Zaldívar se transformará en su presidente en una votación a voz alzada, consignó La Tercera.

Además del ex parlamentario, el organismo está conformado por el ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall, el ex decano de Derecho Arturo Irarrázabal y el ex senador radical y ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

Si bien la votación incluyó al ex diputado RN Alfonso Vargas, deberá ser reemplazado debido a su designación como subsecretario de Relaciones Exteriores.

FOTO: Agencia Uno.