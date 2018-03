Cadem: El 71% de los chilenos cree que el Gobierno debe cerrar Punta Peuco y poner a los militares presos en cárceles comunes

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem (n° 218) y entre las conclusiones aparecieron varias novedades. Una de ellas es la alta expectativa y aprobación en la primera semana del mandato de Sebastián Piñera.

A ocho días de asumido el poder por el nuevo Gobierno, el 51% de los encuestados aprobó la gestión del presidente (lo mismo que en su primer periodo en 2010), mientras que un 21 % la desaprobó, un 7% no aprobó ni desaprobó y un 21% no supo o no respondió.

Las cifras en cuanto a la expectación que tiene la presidencia son todavía más altas, según Cadem, ya que “el 66% cree que a Chile le irá muy bien o bien con Piñera” y el 71% respondió que el país “va por buen camino”.

Sin embargo, hay cuestiones en que la opinión pública no está alineada con el Gobierno. Así lo demuestra el ítem en donde se consulta por el cierre de Punta Peuco y sobre el destino de los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Las cifras indican que el 71% de los chilenos encuestados creen que el penal debería cerrarse “y que los militares juzgados por derechos humanos cumplan sus condenas en cárceles comunes”. En tanto, sobre los que presentan enfermedades graves o edad avanzada, el 61% opina que no deben tener beneficios carcelarios y 36% que deberían cumplir las penas desde sus casas.