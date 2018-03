Jaime Campos acusa que el video en donde reconoce negarse a ejecutar ordenes de Bachelet es una “filtración”

En el video de ocho minutos en que el ex titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, habría hecho para la Masonería, declaró que le pidió a la ex presidenta Michelle Bachelet, tomar decisiones sobre el Penal Punta Peuco en varias oportunidades, cosa que la mandataria habría aplazado hasta el minuto final del gobierno.

El video termina con una fuerte crítica a la ex mandataria, “Nunca he pretendido amparar a los violadores de DD.HH. como algunos lo sostiene. Por el contrario, durante un año y medio traté y encontré respuestas para darle solución a esa materia. Sin embargo, quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron. Y de ahí es que no podía aceptar, a la hora undécima, tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal y a sabiendas que sólo tenía un propósito comunicacional y que empañaría groseramente lo que era el proceso de transmisión de mando”.

Esta nueva intervención del ex titular de Justicia generó distintas críticas como la del ex ministro de la Segpres Gabriel de la Fuente, quien señaló que el video era “una deslealtad que no tiene nombre”.

Al ser consultado por La Tercera Campos señaló:“Yo no comento situaciones que están en la esfera de mi vida privada y de la masonería” agregando que “Quienes filtraron ese vídeo, que ellos respondan“.

Foto: La Tercera.