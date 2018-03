Demanda Marítima: Todo lo que debes saber de la segunda jornada de alegatos de Bolivia ante La Haya

Mathias Forteau

-: "Pese a su negativa, Chile está consciente que debe negociar con Bolivia".

-"Chile pretende que Bolivia renuncie a sus solicitudes de salida soberana al mar".

-"La solicitud de negociaciones sobre acceso soberano ha sido reiterada y solicitada por Chile en muchas ocasiones".

-"Queda un tema pendiente por resolver y ambos países deben ocuparse de resolver el acceso al mar. Jamás ha habido la menor renunciación implícita por parte de Bolivia"

-"Chile dijo que las negociaciones podían retomarse si estas se efectuaban en un plano bilateral".

-"Cito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 'no podemos dar a una nación ni a las Américas la impresión de que no estamos dispuestos a cumplir en la práctica lo que de manera pública hemos prometido".

-"La única obsesión de Chile es afirmar que el acceso soberano no es una propuesta seria".

- "Chile no está en su derecho a poder repudiar unilateralmente sus compromisos y promesas, y no puede aprovechar este repudio en beneficio propio".