Demanda Marítima: Así fue la primera jornada de alegatos de Chile ante La Haya

Jean-Marc Thouvenin

-"Todos los argumentos presentados por Bolviia deben ser ignorados por la Corte porque son inadmisibles".

-: "Me referiré a la técnica favorita de nuestros oponentes que consiste en acumular hechos y crear una ilusión de densidad jurídica a una tesis que no tiene ninguna materialidad jurídica".

-"La frustración de uno no significa la obligación de negociar de otro".

-"No existe en el derecho internacional la obligación para que los países negocien con sus vecinos".

-"El encuentro de las voluntades no es suficiente para la creación de obligaciones jurídicas".

-"Los países no tienen obligación de responder a necesidades de otros estados".

-: "El contenido de algunas declaraciones de Chile han mostrado apertura a una negociación, que solo pueden interpretarse como diplomacia clásica".