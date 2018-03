Trump se queda sin su principal abogado en el la investigación que lo acusa de coludirse con Rusia

Donald Trump se quedó sin una de las piezas más importantes de su equipo legal. Se trata de John Dowd, quien este jueves renunció a su cargo, en medio de las presiones hacia la Casa Blanca por la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller, quien busca establecer si el presidente se coludió con Rusia en el 2016, en el marco de su campaña electoral.

A través de un correo electrónico, Dowd comunicó: “Amo al presidente y le deseo lo mejor”.

La renuncia del abogado se había especulado durante los últimos días por distintos medios norteamericanos, y se concretó después de que el pasado fin de semana Dowd pidiera al Departamento de Justicia que terminara la investigación del denominado “Rusiagate”.

Según informa The New York Times, las razones detrás de la renuncia son los constantes desacuerdos entre el abogado y el presidente, quien no habría acatado consejos como cooperar con las indagatorias de Mueller.

Sin embargo, el mandatario recientemente se mostró dispuesto a ser entrevistado por el fiscal especial, personaje que busca esclarecer si hubo injerencia por parte de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos.