Caso de ex espía envenenado: EE.UU. expulsa a 60 diplomáticos rusos

El caso de ex espía ruso, Serguei Skripal y su hija Yulia, quienes fueron presuntamente envenenados en Salisbury (Inglaterra) el pasado 4 de marzo, ha provocado que diversos países tomaran sanciones contra Rusia, a estos se sumó Estados Unidos que anunció la expulsión de 60 diplomáticos rusos.

Según BBC News, además de esta determinación en apoyo a los países del Europa, la potencia mundial decretó el cierre del consulado de Rusia en Seattle (48 personas) y la salida de los 12 enviados de la misión rusa en Naciones Unidas (Nueva York). Estas 60 personas tienen siete días para abandonar el país.

En Reino Unido, la primer ministro Theresa May, decidió expulsar a 23 autoridades rusas, quienes también tenía un plazo de una semana para salir del país.

El país acusa a Rusia del ataque con un agente nervioso que dejó grave al ex espía y su hija principios de mes, sin embargo, el Krelim niega las acusaciones en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Consejo europeo, Donald Tusk, informó que 14 países miembros tomarán la misma decisión y agregó que no descarta medidas adicionales en los próximos días y semanas.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.

— Donald Tusk (@eucopresident) 26 de marzo de 2018