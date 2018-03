Las críticas al nuevo protocolo de aborto para la objeción de conciencia

Los cambios generados al protocolo de aborto en tres causales en el caso de objeción de conciencia, han levantado alertas en distintos sectores de la oposición.

El nuevo protocolo permite la objeción de conciencia institucional a aquellos centros privados que tengan convenios con el Estado. Algo que fue calificado por la ex ministra de Mujer y Equiedad de Género, Claudia Pascual, como una puerta para que más instituciones se nieguen a prestar el servicio, como aseguró, “se hacen más laxos los requisitos para manifestar la objeción de conciencia”.

Pero no es la única ex ministra que se ha opuesto al nuevo protocolo. Así también lo hicieron la ex ministra de Salud, Carmen Castillo, quien dijo, a nombre suyo y de las otras ex jefas de cartera, que ven “con mucha preocupación y queremos que ojalá podamos revertir esta situación porque vemos que va a hacer un daño enorme a las mujeres de la clase media. especialmente afiliada a instituciones como las Isapres”, y agregó, “lo que entregamos en su momento como protocolo para la objeción de conciencia consideramos que se ajusta absolutamente a la exigencia que un país maduro merece y en ese contexto lo que contiene precisamente para nosotros es el tema de la objeción con fundamento, con elementos consistentes y no a través de un representante legal”.

Desde el PS, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, aseguró que presentarán acciones judiciales para detener el nuevo protocolo. Como dijo a Emol, Aquí hay acciones de distinto tipo, en lo administrativo, en lo legal y en lo legislativo que surgirán de estros informes para impugnar y frenar el decreto que el Gobierno está intentando imponer”.

Y fue categórico al decir que lo presentado, “está por sobre todo, dando una señal al sector privado y a las clínicas que es muy peligrosa, porque prácticamente quiere decir que ningún prestador privado va a someterse a ninguno tipo de castigo por dejar de hacer las prestaciones que están en convenio”.

Desde el Colegio Médico también criticaron la medida. Su presidenta, Izkia Siches, declaró en radio Bíobío, “esta modificación le da un poco al corazón de la ley y a este sustento ético que está detrás de algo que nosotros hemos protegido mucho para lo individual, que es la objeción de conciencia personal, porque al final crea un ambiente muy punitivo al acceder a esta prestación”.