Identidad de género: Gobierno dilata discusión y presidenta de la UDI dice que “no es prudente” que La Moneda intervenga

El próximo 2 de abril se iniciará la discusión sobre el proyecto de ley de identidad de género en comisión mixta.

Uno de los temas polémicos que han trascendido, es si dentro del proyecto se inclurian a adolescentes 14 y 18 años con la opción de cambiar de sexo registral con la autorización de sus padres.

Al respecto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, ha comentado que el Gobierno no debería presentar indicaciones propias en la discusión del proyecto, como dijo en T13, sobre todo “en lo que no hay acuerdo entre los mismos conglomerados. Porque no es solo la UDI, también hay un número muy importante de parlamentarios, tanto senadores como diputados, que tampoco concuerdan que deben ser incorporados los niños”.

Y recalcó, “a mí me parece poco prudente que el Gobierno, dado que no es un proyecto de ellos, que no estaba en el programa, tome como bandera cosas que dividen al conglomerado”.

Es más, van Rysselberghe anunció que si se incluye a menores de edad desde los 14 años, no descarta recurrir al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, desde el Gobierno, la ministra vocera, Cecilia Pérez afirmó “vamos a tomar una opción y una decisión tanto respecto de los mayores de 18 de años como a los menores o los adolescentes. Eso se va a hacer luego de terminar de construir de la forma jurídica en la que nos vamos a presentar en la comisión mixta y de ir consensuando con los partidos y dirigentes de nuestra coalición, Chile Vamos”.

Ayer en la tarde, se reunieron parte de los integrantes de la comisión mixta, junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín para abordar el tema. Entre los presentes, Luciano Cruz-Coke señaló a La Tercera que “el gobierno no ha tomado postura, está buscando llegar a un entendimiento”.

