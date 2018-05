Los dichos clave de países que rechazan las elecciones en Venezuela

Pese a que los ojos del mundo estaban puestos en Venezuela este domingo, no muchos esperaban realmente un resultado sorpresivo. Sino, más bien, la expectación se centró en comprobar lo que la comunidad internacional, en su mayoría, temía: que Nicolás Maduro fuera reelecto como Presidente.

Y así sucedió. Maduro ganó el cuestionado proceso con poco más de seis millones de votos (el 67,8% de las preferencias, con un 46,02% de participación), y tras esto diversos países se manifestaron para rechazar lo sucedido.

Las primeras naciones que salieron a criticar la situación en Venezuela fueron los 14 integrantes del Grupo de Lima, quienes anunciaron que no reconocerán el triunfo de Nicolás Maduro y que aplicarán una reducción en las relaciones diplomáticas con el país caribeño.

Así mismo, surgieron dichos de rechazo y crítica desde distintas partes del planeta. Figurando los de Sebastián Piñera entre los primeros.

El mismo domingo, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a través de Twitter de lo ocurrido en Venezuela. Y dijo que no se trataba de elecciones “limpias y legítimas”.

Posteriormente, en la conmemoración del Combate Naval de Iquique, el mandatario volvió a hablar sobre las elecciones y mostró nuevamente su rechazo a la forma en que se llevaron a cabo.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo trágico, un país que era próspero y democrático se convirtió en un dictadura (…) muchos venezolanos se están muriendo de hambre o por falta de medicamentos”, aseveró Piñera.

Desde la Cancillería de Panamá enviaron un breve comunicado en donde se rechaza el proceso de elecciones en Venezuela.

“El gobierno de la República de Panamá no reconoce los resultados de las elecciones celebradas este domingo 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela, por no considerar el proceso como democrático ni participativo”, expresaron.

Desde la Cancillería de Costa Rica se unieron a las críticas y dijeron que el proceso tuvo “falencias desde su génesis y no cumplió con los estándares internacionales de un proceso electoral pluralista, libre, democrático y transparente“.

Así mismo, indicaron “su profunda preocupación de que la jornada electoral no haya contado con la participación de todos los actores políticos, ni de observadores internacionales independientes, lo cual debilita la democracia”.

“El Gobierno de Brasil lamenta profundamente que el Gobierno venezolano no haya atendido a los repetidos llamados de la comunidad internacional por la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y democráticas”, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y agregaron que “carecieron de legitimidad y credibilidad”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Canciller argentino, Jorge Faurie, rechazó las elecciones realizadas en Venezuela.

También agregó que “Venezuela debe convocar a elecciones libres, democráticas y con la participación de todos los actores, incluidos los líderes de la oposición presos o en el exilio“.

También a través de Twitter, Mariano Rajoy mostró su total desacuerdo con el proceso de elecciones llevado a cabo en Venezuela. Y comentó que frente a este escenario, junto a sus “socios europeos”. verá cuáles son las “medidas oportunas”.

“Australia ha expresado su profunda preocupación al Gobierno de Venezuela por la violencia actual, el deterioro de los derechos humanos y la socavada credibilidad del Estado de derecho (…) Nosotros instamos encarecidamente a todos los partidos a negociar una salida política creíble, democrática y pacífica para resolver la situación”, dijeron en un comunicado al que accedió EFE.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, se refirió al proceso de elecciones en Venezuela y dijo que condenaba la represión contra la oposición política que hay en el país.

“Estoy desilusionado, pero no sorprendido de que Maduro haya seguido adelante estas elecciones profundamente viciadas para asegurar su propia supervivencia (…) La condena de la comunidad internacional es fuerte y clara. Trabajaremos de cerca en las próximas semanas con nuestros socios de la Unión Europea y de la región para decidir cómo podemos continuar apoyando una solución política“, expresó el canciller británico, Boris Johnson.

El vicepresidente de Estados Unidos, a través de Twitter, se refirió en duros términos a las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Venezuela y anunció que el país norteamericano “no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba”.

“La elección de Venezuela fue una farsa. Estados Unidos está en contra de la dictadura y con el pueblo de Venezuela pidiendo elecciones libres y justas. El Presidente Trump ha tomado medidas enérgicas contra Venezuela y hay más por venir… Los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba”, escribió en la red social.

