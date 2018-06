Eduardo Bitrán responde a polémica por contrato de Ponce Lerou como asesor de SQM: “Se acordó no dejarlo por escrito para evitar que él pudiera aparecer en una situación de discriminación”

El Mercurio reveló el mail enviado por el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, al abogado de la empresa estatal, Felipe Bulnes, en el que se señala que “la restricción de Ponce y familia también aplica para SQM Salar y la gerencia general de SQM y cualquier cargo ejecutivo. Solo pueden ser asesores de la compañía si así lo estiman”.

A través de un comunicado, Bitrán respondió a esta publicación asegurando que en la mesa que se llevó a cabo la discusión sobre el futuro del empresario en la minera no metálica, si bien se determinó que no podía ser asesor “se acordó no dejarlo por escrito para evitar que Julio Ponce Lerou pudiera aparecer en una situación de discriminación que solo lo afectara a él”.

El ex vicepresidente señaló que la negociación entre la empresa y la estatal se raelizó en dos mesas separadas, uno conformado por él, Rafael Guilisastis, Patricio Contesse Fica y Rodrigo Azocar; y la otra por la Fiscalía de la Corfo, los abogados externos y los representantes legales de la contra parte.

“Tal como lo ha reconocido Felipe Bulnes, la información que él tenía era solo respecto de una parte de las negociaciones que se estaban realizando y no refleja el resultado final de las negociaciones alcanzado luego del trabajo de las dos mesas paralelas”, dice el texto.

Revisa el comunicado completo aquí: