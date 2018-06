En Dos Minutos: Las historias que guarda el Mundial de Rusia

En su columna en The New York Times, el periodista argentino, Martín Caparrós pone en la mesa un tema que quizás a los espectadores del Mundial de Rusia 2018 no ha tomado gran relevancia: las historias de los jugadores el torneo.

El el periodista analiza “¿Por qué el fútbol se pierde tantos relatos, tantas emociones? O, dicho de otro modo: ¿no se podría contar la historia global de una generación a través de relatos sobre —digamos— las vidas de treinta o cuarenta de estos muchachos que ahora están en Rusia?”.

Revisa la columna sobre el Mundial completa de Caparrós aquí