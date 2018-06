¿Quién es Alexandria Ocasio-Cortez? La latina que obtuvo la victoria en las primarias demócratas en Nueva York

El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos, una de los postulantes que se ha impuesto en la agenda noticiosa ha sido la candidata demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien ya obtuvo la victoria en la primarias demócratas en Nueva York.

Con solo 28 años, la joven latina se impuso sobre Joseph Crowley, considerado como el cuarto demócrata más influyente en la Cámara de Representantes tras diez mandatos en el Congreso.

Ocasio-Cortez fue parte del equipo que organizó la campaña de Bernie Sanders las pasadas presidenciales y dentro de sus promesas de campaña está llevar a Washington un cambio “generacional, racial e ideológico”.

La demócrata obtuvo su victoria con un 57% de los votos y su campaña fue solo financiada con 300.000 dólares ($194 millones aproximadamente) , 10 veces menos que la desu rival.

La candidata nació en el Bronx de Nueva York y es la primera vez que se enfrenta a un proceso de este tipo. Sin embargo, desde hace un tiempo que ha estado involucrada a la política, pues durante el tiempo que estudio Economía y Relaciones Internacional en la Universidad de Boston trabajó junto al senador Edward Kennedy

Las principales promesas de Ocasio-Cortez son: un sistema de salud pública para todos los estadounidenses, una forma a la justicia y la lucha contra la política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes. Incluso hace algunas semanas visitó la frontera con México para denunciar al separación de las familias de inmigrantes ilegales.

La demócrata deberá enfrentar al republicano Anthony Pappas para representar a los vecinos de Bronx y Queens . Si gana se convertirá en la mujer más joven en ingresar al Congreso de Estados Unidos.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 30 de mayo de 2018