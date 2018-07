Fotos desconocidas: La cara más luminosa de Amy Winehouse

A días de que se cumplan siete años desde la inesperada muerte de Amy Winehouse, sale a la luz un libro con fotografías inéditas de la artista. Se trata de una colección de 85 imágenes capturadas por el fotógrafo Blake Wood, quien mantuvo una estrecha relación con ella.

Fue cuando Winehouse tocó techo, en el año 2006. Una amistad en común unió a Wood con la cantante, que venía de ganar cinco premios Grammy por su álbum de soul Back to Black. Un periodo de tiempo que ha sido considerado como nocivo en la vida de la intérprete de You Know I’m No Good.

“Una de las grandes razones por las que quería sacar esto era para cambiar la conversación sobre ella. Existe la falsa idea de que todo fue malo durante esos años, y no fue así”, explicó el fotógrafo en una entrevista con The Guardian.

Para cuando se conocieron, ella tenía 24 y él 22. Tuvieron una breve relación sentimental, que ayudó a Amy a alejarse de su vínculo tóxico con Blake Fielder-Civil, y pronto pasaron a ser amigos inseparables por dos años. Desde esa época surgió el libro “Amy Winehouse by Blake Wood”, publicado por Taschen.