“One Upon a Time in Hollywood” : Todo lo que tienes que saber de lo último de Tarantino

El último éxito de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood” se estrenará dos semanas antes de lo previsto, la cinte será lanzada el próximo 26 de julio de 2019 en vez del 9 de agosto del próximo año, informó The Hollywood Reporter.

La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y relata el macabro asesinato de la actriz Sharon Tate, quien fue una de las 9 víctimas de Charles Manson y la secta llamada “La familia” a fines de los ’60.

Se esperaba que la película de Tarantino fuese estrenada cuando se cumpliesen 50 años del asesinato de la actriz. Sin embargo, las fechas no coincidirán.

“Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate”, adelantó Tarantino en marzo.

El director aseguró que “he trabajado en este guión durante cinco años y he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen”.