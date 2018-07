“El Patio”: Un impactante documental sobre los sepultureros del Patio 29

“El Patio”, documental dirigido por Elvira Díaz, relata la historia del Patio 29, un terreno del Cementerio General de Santiago que fue usado durante la dictadura de Augusto Pinochet para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos.

El largometraje se construye a través de testimonios de tres sepultureros, Lelo, Perejil y Rogelio, quienes participaron en el entierro de cientos de cadáveres no identificados en uno de los periodos más oscuros de historia de Chile.

La directora de la cinta se acercó a este mundo durante el rodaje del documental “Víctor Jara N°2547”, que muestra la historia del entierro del cantautor, cuya tumba está frente al Patio 29 en la comuna de Recoleta.

“Estando enfrente todos los días, comencé a hacerme preguntas sobre la historia de ese lugar y sus sepultureros”, cuenta Díaz.

“Héctor Herrera, que es la persona que enterró a Víctor Jara en 1973, me contó que un sepulturero lo había ayudado a poner el ataúd del cantante en el nicho, y que, como acto de resistencia, había puesto una corona de flores que había robado de una tumba vecina, lo que obviamente estaba prohibido en ese momento. Entonces, me pregunté, ‘¿quién había enterrado a los muertos en el Patio 29?, ¿quién estuvo a cargo de esa difícil tarea?’ Al principio pensé que eran soldados, hasta que el director del cementerio me explicó que no y me envió donde Lelo, que era un sepulturero que todavía estaba en servicio”, agrega.

“El Patio” estará disponible desde el próximo 2 de agosto en todas las salas Miradoc del país.