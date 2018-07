Proyecto de violencia en el pololeo: Gobierno evalúa calificar como delito la filtración de imágenes

Este lunes, la ministra de la Mujer e Identidad de Género, Isabel Plá, anunció que el gobierno evalúa ingresar una nueva indicación al proyecto de violencia en el pololeo que considera como delito la filtración de fotos y videos.

El proyecto está en discusión en la comisión de Constitución del Senado que, según la secretaria de Estado, es una de las prioridades para el Gobierno. De hecho, la semana pasada se le dio suma urgencia, por lo que será debatido en la próxima sesión de la instancia.

“Hemos tenido varios casos en las últimas semanas de personas que publican en las redes sociales fotografías u otro tipo de objetos que lesionan la dignidad de las personas, y son fotografías que fueron obtenidas además en el marco de una relación de confianza, o sea traicionan además la confianza”, aseguró Plá.

El proyecto de violencia en el pololeo busca establecer como delito cualquier tipo de violencia entre parejas que no conviven, pero no se establece explícitamente lo que ocurre en estos casos.

La ministra explicó que “la principal herramienta (del proyecto) es que le pone una carga social a las agresiones que hoy no la tienen y que pasan desapercibidas prácticamente en el Código Penal. Hoy si un pololo maltrata a su polola, si hay violencia en dos personas que no conviven, no tiene ninguna sanción ante la Ley”.

Plá señaló que cuando se ingresó esta medida al Congreso en 2013 no se consideró incluir la filtración de imágenes, pero debido al avance de la tecnología es necesario incorporarla en el reglamento.