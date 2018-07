Un adelanto de la nueva biografía de Paul McCartney

Paul McCartney. La biografía es el nuevo libro del escritor británico Philip Norman (1943). Un relato personal que promete un acercamiento íntimo a la vida del multinstrumentista y compositor de The Beatles.

Norman escribe su experiencia como reportero en torno a la mítica banda. Y recuerda episodios notables, como cuando a los 22 años se aventuró en el backstage de un show en Newcastle y consiguió conversar por primera vez con un joven, relajado y amistoso McCartney:

“En un sofá cercano estaba el bajo Höfner modelo «violín», cuya silueta de mástil largo, como si fuera un stradivarius, se había convertido en su marca registrada particular. Yo había llegado a tocar la guitarra en un grupo de la isla de Wight sin ninguna posibilidad de llegar a ser algo y, para mostrar mis puntos en común con los Beatles, le pregunté si aquel bajo pesaba mucho para usarlo en el escenario. «No, es liviano —dijo—. Toma… pruébalo.» Con esas palabras, lo recogió y me lo lanzó. Soy pésimo receptor, pero de alguna manera logré agarrar el mástil y la correa al mismo tiempo. Durante unos momentos me encontré pasando los dedos por los mismos trastes por los que lo hacía Paul McCartney y pulsando las mismas cuerdas de acero enrollado. Pregunté si los bajos en forma de violín eran más caros que los normales y corrientes. «Solo cincuenta y dos guineas [54,60 libras] —respondió—. Soy un tacaño, ¿sabes?»“.

Philip Norman ha enfocado sus investigaciones en diversas personalidades, entre las que destacan Elizabeth Taylor y Gaddafi. Y se ha transformado en un especialista en The Beatles. De hecho, en 1981 publicó una exitosa biografía de la banda: SHOUT!

Otros de los trabajos de Norman en el mundo de la música han sido The Life and Good Times of the Rolling Stones (1989), Sir Elton: The Definitive Biography (2001), The Stones: The Acclaimed Biography (2002), John Lennon: The Life (2008) y Mick Jagger (2012), entre otras biografías y ensayos.