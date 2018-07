Se graduó a los 11 años de la universidad y quiere probar que Dios existe

William Maillis, de 11 años, se convirtió en la persona más joven en recibir un título de la Universidad de San Petesburgo (Florida, Estados Unidos). Y acaparó las miradas de los medios de comunicación por su corta edad y por las características que lo proyectan como un genio.

“Estoy totalmente fascinada por William y por el trabajo que ha hecho. Es extremadamente brillante, muy abierto y colaborador“, aseguró la rectora del St. Petersburg College, Tonjua Williams.

Tras el logro del niño, sus padres dieron cuenta de las aptitudes que mostró desde muy pequeño. Al año y medio ya sumaba y restaba, aseguraron. A los tres, se sabía el alfabeto en tres idiomas. Y a los cuatro empezó a estudiar álgebra, cuando recién ingresaba a la escuela.

Como se evidencia, William conduce aceleradamente sus estudios y sus expectativas. A los nueve años ya estaba egresado de secundaria. Y ahora, con 11 y recién graduado de la universidad, se plantea conseguir un doctorado antes de los 18.

Pero no se queda ahí, también apunta a objetivos mucho más ambiciosos:

And there he goes! 11-year-old William Maillis is officially a graduate of St. Petersburg College! He now holds an associate's degree and will head off to @USouthFlorida in the fall! pic.twitter.com/ZCsmwflP3a

— Emerald Morrow (@EmeraldMorrow) July 21, 2018