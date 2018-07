¿Quién es Eliana Busch? La chilena de 83 años que obtuvo la medalla oro en el Panamericano Máster de EE.UU.

Una mujer, 800 metros de nado estilo libre y 83 años, esto fue parte de la participación de la nadadora nacional Eliana Busch, en el Campeonato Panamericano de natación máster de Estados Unidos que se realizó en Orlando, competencia en la que obtuvo la medalla de oro.

La deportista viñamarina obtuvo el triunfo luego de imponerse con un tiempo de 19 minutos, 39 segundos y 28 centésimas, a 35 segundos de récord obtenido por la mexicana Rosaura Hernández en los panamericanos el 2015.

En conversación con LUN, Busch aseguró que “siento que nadé mal porque pasaron cosas muy extrañas. Me avisaron que no estaba inscrita y tuve que llegar tempranísimo a hablar con el juez general. Luego me pusieron en una serie que no era la mía donde nadé con gente mucho más lenta que yo”.

Esta no es la primera medalla que obtiene la deportista, en el Mundial de Budapest del año pasado Busch logró la medalla de bronce en los 200 metros combinados y los 400 metros libres.

A sus 83 años, esta campeona nacional y sudamericana entrena todos los días nadando entre 2.000 y 3.000 metros en la Piscina Municipal de Viña del Mar.