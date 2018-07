Corte Suprema otorga libertad condicional a cinco reos de Punta Peuco

Este martes, a través de cinco fallos dictados en las ultimas horas, el máximo tribunal decidió otorgar la libertad condicional a cinco oficiales (R) del Ejército que estaban presos en la cárcel Punta Peuco cumpliendo condenas por delitos de torturas, secuestro y homicidio en diversas causas ligadas a ilícitos de lesa humanidad, consignó La Tercera PM.

La Sala Penal, compuesta por Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra; acogió el recurso de amparo presentados por sus defensas en contra de las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional, instancia que ya había rechazado esta solicitud.

Según la sala, los informes sicológicos no pueden impedir que el condenado acceda a los beneficios.

“Resulta suficiente para revocar la sentencia apelada y acoger la acción deducida, no está de más señalar que, en relación al resultado negativo del informe psicosocial que la Comisión recurrida invoca para no ejercer la facultad del artículo 3° del D.L. N° 321 -erróneamente como se ha dicho, pues el secuestro no está mencionado en dicha disposición-, tal alusión no puede estimarse como suficiente para cumplir el deber de motivar adecuadamente una decisión que conlleva prolongar la privación de libertad del amparado, desde que entrega fundamentos genéricos en relación a diversos condenados, lo que no resulta aceptable si dichos fundamentos son atingentes a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal”, asegura la Corte.