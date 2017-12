Claudio Bravo desaprobó declaraciones sobre Santiago Morning y Paula Navarro

Luego de días de incertidumbre, finalmente Paula Navarro no fue elegida para dirigir el equipo Santiago Morning, si no que ocupará el puesto de asistente técnico acompañando al entrenador electo, Jaime García.

El vicepresidente, Luis Faúndez fue enfático al decir a radio ADN que “no sería fácil para una mujer dirigir a un equipo profesional de hombres. Hay puestos que van más allá de la igualdad de género. Tiene que ver con la experiencia, con la capacidad en el manejo de grupo, con la relación con los jugadores, entre otros asuntos. No lo comparto, no es lo que corresponde y así lo plantearé”.

La decisión generó muchas reacciones en la opinión pública, en especial las razones que dio el capitán del equipo, Hernán Muñoz, para oponerse a la determinación de contratar a Navarro en las que expresó que “en el camarín se respiran olores masculinos”.

El comentario que muchos consideraron machista, generó que el arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, reaccionara via Twitter, donde expresó su desaprobación con un emoticón a los dichos de Muñoz.

“En el camarín se respiran olores masculinos” una de las razones del capitán de Stgo Morning para oponerse a que hubiera una mujer como entrenadora del equipo. 🙄 — Mónica Rincón (@tv_monica) 21 de diciembre de 2017

En una entrevisa con La Tercera, el capitán de Santiago Morning sentenció: “estoy en total desacuerdo con la concreción de lo que se está hablando. A mí modo de pensar, que una mujer esté en un camarín masculino se sale de contexto, por la comodidad de los jugadores”.

La nueva ayudante de García contó que está “muy contenta de estar en el cuerpo técnico, muy agradecida de la oportunidad, pero también tengo otras responsabilidades, como el fútbol formativo y el femenino. No me siento desplazada. No necesito que me pongan estrellas”, mostrándose optimista con la decisión final del dirigente deportivo del equipo, Miguel Nasur.