Poli, Salas y Henríquez: Manchester United recuerda a los chilenos que casi jugaron en el equipo antes que Alexis Sánchez

Tras la llegada de Alexis Sánchez al Manchester United, el club británico recordó a otros jugadores chilenos que estuvieron cerca de jugar en el club.

En su sitio oficial, el elenco de Old Trafford publicó una nota en la que nombra a tres futbolista nacionales que estuvieron a un solo paso de vestir la camiseta roja Marcelo Salas, Dante Poli y Ángelo Henríquez.

Sobre el Salas destacaron que “fue un dotado centro delantero que estuvo en la mirad de los ‘Reds’ a fines de los ’90 cuando el club estaba en la búsqueda de un nuevo goleador“.

El “Matador” no llegó al club debido a la decisión del entonces entrenador del United, Alex Ferguson, debido a que “no era lo que buscaba exactamente”.

Respecto a Poli, el artículo señala que “el defensor de Universidad Católica estuvo más cerca y se unió al club utilizando la camiseta roja en amistosos. El zaguero central de 21 años arribó a una prueba después de la campaña de 1997-1998 y su gran momento vino cuando entró como sustituto de Ronny Johnsen en Old Trafford en un encuentro de pre temporada con Inter de Milán”.

Respecto a Heríquez, la publicación dice que El jugador llegó en 2012 desde Universidad de Chile… Anotó en el empate 1-1 con AIK Fotboll en Estocolmo en un amistoso de pretemporada. El joven delantero nunca logró entrar al primer equipo, sin embargo, estuvo a préstamo en Wigan Athletic y actualmente representa al Atlas en México”.

.@Alexis_Sanchez could become the first Chilean to represent #MUFC on Friday…

But three others have come pretty close!

➡️ https://t.co/F8SazPdW4F pic.twitter.com/Hi28Gv01ot

— Manchester United (@ManUtd) 24 de enero de 2018