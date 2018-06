Maradona: Los memes que dejó el partido de Argentina con Nigeria

El partido entre Nigeria y Argentina estuvo reñido. La victoria finalmente se quedó con Argentina, con dos goles obre uno.

Pero más allá del resultado, Diego Maradona dio mucho material para las redes sociales. Gestos, caras, poses y pestañeos dieron pie a muchos memes:

Titanic featuring Leonardo DiCaprio and Diego Maradona!!

Soon in cinemas. #WorldCup #Titanic #Maradona #ARGNIG pic.twitter.com/szRnwj3xpU

— Indian Sports Fan (@IndianSportFan) 26 de junio de 2018