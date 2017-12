PPK en momento clave: “El Congreso no me va a destituir, no tienen los 87 votos”

Ad portas de que el Congreso vote si destituye o no a Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario peruano declaró en la radio colombiana Blu Radio: “El Congreso no me va a destituir, no tienen los 87 votos. Es, eso sí, una situación difícil, porque aquí se está tratando de tumbar no solamente al presidente, sino al fiscal de la Nación (Pablo Sánchez)”.

Además PPK dijo sentirse “optimista” y agregó “yo creo que (críticas) son completamente injustificadas en el sentido que una vacancia presidencial no se hace en base a información de hace 12 o 15 años. Aquí lo que se está buscando es un pretexto para vacarme y hacer un golpe de estado subrepticio”.

En la entrevista, PPK reiteró que no recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht. Dijo que recibió dividendos por asesorías realizadas por la empresa de la cual él era dueño, “pero no es plata de Odebrecht, es plata formal declarada por un servicio, no por una coima como se trata de presentar”, aclaró. Y puntualizó “el 0.7% de los ingresos de esos años, entonces, aquí hay que poner un poquito de realismo”.