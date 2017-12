¿Quién liderará la lucha contra el cambio climático tras la salida de EEUU?

La decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de salirse del Acuerdo de París dejó un vacío en la lucha por el cambio climático.

“Me eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París (…), el pacto climático de París solo es el más reciente ejemplo de cómo Washington ha sido parte de acuerdos que representan una desventaja para Estados Unidos en beneficio exclusivo de otros países”, expresó el mandatario en su minuto.

Los analistas políticos dicen que no está claro quien podría reemplazar a Estados Unidos y la inmensa maquinaria diplomática que dirige cuando se involucra en algún asunto. Estos son algunos de los candidatos a liderar este importante conflicto que involucra a todo el planeta.

Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, fue claro en su mensaje cuando China tomó “el papel de líder en la cooperación internacional para responder al cambio climático”. También criticó a los países que “se retiran a un autoaislamiento”.

En los últimos meses, China ha sido anfitriona de reuniones entre ministros sobre la energía limpia y se unió a Canadá y la Unión Europea para dirigir discusiones sobre el clima.

La potencia ha cumplido muy bien el Acuerdo de París donde ha puesto un límite a las emisiones de carbono para 2030, como para comenzar el mercado de carbono más grande del mundo y expandir rápidamente el uso de los autos eléctricos.

El director del programa de economía ambiental de la Universidad de Harvard, Robert Stavins, cree que “habiendo participado muy de cerca respecto del cambio climático con el gobierno de Obama como líder conjunto, China parece muy contenta de cambiar del liderazgo compartido a uno en solitario”.

Sin embargo, aunque el país ha rebasado sus objetivos respecto al Acuerdo de París, aún quema más carbón que ninguna otra nación.

Justin Trudeau

Canadá estuvo rezagada durante años en cuanto al cambio climático, pues se retiró del Protocolo de Kioto y rara vez tuvo impacto en las charlas de la ONU.

Todo eso cambió cuando el primer ministro Justin Trudeau “se hizo amigo de los osos pandas” y declaró que “Canadá estaba de vuelta” en las conversaciones de París sobre el calentamiento global en 2015.

Trudeau dijo sentirse “profundamente desencantado” con la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, y declaró que: “Canadá tiene un compromiso inquebrantable con el combate al cambio climático”.

“Si Estados Unidos va a echarse para atrás, nosotros iremos hacia adelante”, dijo la ministra de Medioambiente del país, Catherina McKenna.

Canadá duplicó la contribución de su país al organismo científico de la ONU y se ha movido para ocupar el lugar de Estados Unidos en algunos escenarios internacionales. En septiembre, por ejemplo, Canadá celebró una reunión con las economías más grandes del mundo para discutir el cambio climático.

Sin embargo, este país todavía batalla para imponer una política interna significativa de cambio climático. En los últimos meses Trudeau aprobó proyectos de tuberías de asfalto y gas natural líquido. Los activistas en Canadá dicen que si Trudeau quiere ser un auténtico líder, tendrá que rechazar la nueva infraestructura de combustibles fósiles, algo que sería un reto muy difícil y quizá imposible de cumplir.

Líderes locales y estatales de Estados Unidos

El gobernador de California, Jerry Brown; el antiguo alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; y el gobernador de Washington, Jay Inslee, son los fundadores de la coalición We Are Still In (Seguimos Participando), son probablemente los actores que han dado más de qué hablar en la escena mundial sobre el cambio climático.

Cuando el gobierno de Trump eligió no ocupar un pabellón en las conversaciones sobre el clima en Bonn, Bloomberg y otros acordaron pagar para hacerse cargo del tema. Ahora el puesto de ese país cuenta con una especie de delegación de líderes locales que dicen que representan una cara distinta del gobierno. “Tengo la firme convicción de que Estados Unidos debe contar con una representación aquí”, dijo Bloomberg.

Sin embargo, según han concluido varios análisis, sin la participación de más estados, en especial los fuertes en cuanto a combustibles fósiles, Estados Unidos se quedará corto respecto del compromiso de París.

Angela Merkel y Emmanuel Macron

Desde el anuncio del retiro por parte de Trump, los líderes europeos no han perdido la oportunidad de reafirmarse como los guardianes de los esfuerzos globales respecto del cambio climático.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien patrocinó el acuerdo forjado en la capital de su país, invitó a los científicos estadounidenses que trabajan con el cambio climático a que se mudaran a Francia, y ha presionado varias veces a Trump para que no se retire del acuerdo.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel puso el cambio climático al centro de una cumbre del Grupo de los 20 en Hamburgo, este año.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

El exprimer ministro de Portugal, Antonio Guterres, se aseguró de que el cambio climático tuviera un lugar destacado durante la Asamblea General de la ONU y se reunió con el exvicepresidente estadounidense Al Gore y con Brown, de California, para hablar sobre maneras en que las Naciones Unidas podrían promover soluciones.

También abrió una sesión especial para discutir el cambio climático y su impacto en las pequeñas islas arrasadas por varios huracanes en el Caribe.

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland y asesor especial de Guterres, Robert C. Orr, dijo que el líder de la ONU está “imprimiendo su propio sello” en el cambio climático preparando la celebración de una cumbre en la sede de la ONU en Nueva York en 2018.