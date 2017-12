Confirman prisión preventiva para Cristina Fernandez por el memorándum con Irán

La II cámara federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la viuda de Néstor Kirchner y ex presidenta, Cristina Fernández.

Héctor Timerman, Carlos Zannini, y otros imputados también serán procesados a raíz de la causa donde se los investiga por el encubrimiento en el atentado de la AMIA que impulsó la firma del Memorándum con Irán, la que buscaba levantar las alertas rojas de la Interpol.

Los jueces de la cámara, Martin Irurzun y Eduardo Farah, determinaron que el delito que recae sobre ellos son estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, desestimando la acusación de “traición a la patria” impuesta por el juez federal Claudio Bonadio.

Según la justicia, la ex presidenta y sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la explosión de la mutual judía.

La causa fue impulsada por una denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, quien tras 10 años de investigación y a días de haberla hecho pública, fue hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún están bajo investigación.

La medido no se hará efectiva hasta que el Senado argentino no apruebe el desafuero de la ex presidenta.